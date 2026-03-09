Domenico Vitale eletto segretario generale al primo congresso della UIL FP Caserta

Si è svolto oggi 09 marzo 2026 presso il Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista il 1° Congresso territoriale della UIL FP di Caserta, dal titolo “La forza dell’unione per la tutela e la valorizzazione del lavoro pubblico – Destinazione futuro”.

L’appuntamento congressuale ha segnato la nascita della nuova categoria del pubblico impiego della UIL sul territorio provinciale, frutto dell’unificazione delle esperienze della UIL FPL e della UIL PA.

Al termine dei lavori congressuali Domenico Vitale è stato eletto Segretario Generale della UIL FP Caserta.

La nuova segreteria territoriale è composta da Mario Falco, Rosario Friello, Gianpaolo Giacomantuono e Carlo Iavarone; nel delicato ruolo di tesoriera della nuova struttura è stata eletta Tiziana Rosato.

I lavori sono stati presieduti dal dott. Domenico Piperno e hanno visto la partecipazione del coordinatore UIL Caserta Pietro Pettrone, oltre alla presenza di esponenti regionali della UIL FPL e della UIL PAtra cui Pierluigi Di Benedetto e Vincenzo Torino.

Nel suo intervento, il neo segretario generale ha posto al centro della riflessione il valore umano del lavoro pubblico in un’epoca segnata da profonde trasformazioni tecnologiche.

«Viviamo una fase storica in cui algoritmi e intelligenza artificiale stanno entrando sempre più nei processi decisionali e organizzativi – ha dichiarato Domenico Vitale – ma il lavoro pubblico non può essere governato solo da logiche fredde e automatiche. Al centro devono restare sempre le persone, le loro competenze e la loro dignità.».

Vitale ha inoltre richiamato l’esperienza e il pensiero di Adriano Olivetti, come modello di riferimento per una concezione del lavoro fondata sulla comunità e sulla partecipazione.

«Ci impegneremo – ha aggiunto – per un’organizzazione del lavoro che non mortifichi le persone ma le valorizzi. La pubblica amministrazione deve essere una comunità professionale capace di generare valore per i cittadini e per il territorio».

Tra i temi centrali affrontati durante il congresso anche quello della salute organizzativa nelle amministrazioni pubbliche.

«Difendere il lavoro pubblico significa anche promuovere ambienti di lavoro sani, improntati al benessere organizzativo ed alrispetto delle professionalità. Migliorare l’organizzazione del lavoro significa migliorare anche la qualità dei servizi ai cittadini».

Il neo segretario generale ha concluso sottolineando il valore del lavoro collettivo della nuova struttura territoriale.

«La UIL FP Caserta sarà una squadra. Insieme alla segreteria territoriale ed a tutte le nostre delegate e delegati lavoreremo per consolidare e rafforzare la presenza del sindacato nei luoghi di lavoro e per tutelare con energia e passione le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego».

​​​​​​