Don Antimo ringrazia l’ANFI per il bel gesto di solidarietà

Maddaloni. Pasqua è solidarietà, ora più che mai. E l’Associazione A.N.F.I. Sezione di Maddaloni, attivissima sul territorio anche con tante iniziative solidali, dopo aver consegnato colombe pasquali a don Marco per la parrocchia di Loreto, ieri ha donato 20 colombe alla parrocchia di Santa Margherita Vergine e Martire. Il parroco Don Antimo Vigliotta ha voluto ringraziare il direttivo e tutti i soci dell’associazione finanzieri ed ha voluto sottolineare la generosità e la vicinanza in favore della parrocchia.

Azioni concrete che serviranno a donare un momento di dolcezza ed un sorriso a persone che stanno vivendo questo periodo con maggiore difficoltà. E non è poco; non solo. Questo momento così drammatico ci ha fato comprendere quanto sia stantio il detto che il bene si fa ma non si dice. Che non si ostenti va bene, che si agisca con discrezione. Ma che si sappia, affinché si ricostruisca una rinnovata cultura della solidarietà e della rete sociale per il reciproco aiuto.