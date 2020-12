Don Marco celebra in streaming. Tutte le date

Il mese di dicembre è ricco di celebrazioni religiose e, per ovviare al problema assembramenti e non lasciar fuori nessuno, don Marco ha ripreso la sua collaborazione con New Radio Network, già sperimentata con successo nel lockdown di marzo.

Dopo la messa dell’Immacolata, domani, 10 dicembre ci sarà la messa per la Madonna di Loreto, a cui è dedicata la chiesetta di via Appia. La celebrazione è prevista per le ore 18.00 sulla pagina Facebook della radio.

Con la stessa modalità, il giorno di Natale, don marco celebrerà la nascita di Gesù alle ore 11.00.

Grazie ai social e a queste preziose sinergie createsi sul territorio, sarà un Natale diverso, ma sarà pur sempre Natale.

La regia sarà a cura di Antonio Sferragatta.