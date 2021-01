Don Marco esprime solidarietà a don Antimo per l’aggressione subita

Appreso la notizia dal noto giornale on-line belvederenews sui fatti accaduti a Don Antimo, già Parroco di Nostra Signora di Loreto Via Appia, il parroco don Marco Zuppardi unitamente al direttore del Consiglio Pastorale, tutti i collaboratori e la comunità Parrocchiale, esprimono vicinanza e una profonda tristezza per l’accaduto. La chiesa non può sopperire le mancanze delle istituzioni nel prendersi cura di soggetti con problemi e non può rischiare nell’adempimento della carità cristiana la vita di un parroco.

Pertanto la notizia dell’aggressione ci addolora e ci rende consapevoli che bisogna fare di più per queste persone lasciate allo sbando in un momento di grande criticità a causa del corona virus.