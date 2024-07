Don Maurizio Patriciello a Casagiove, nella parrocchia di San Michele Arcangelo.

Casagiove (CE ).

Don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo a Caivano (NA), ha presieduto ,questa sera alle 20.00, la Santa Messa nella parrocchia di San Michele Arcangelo di Casagiove, in occasione della visita della statua della Madonna di Fatima nella cittadina in provincia di Caserta.

La Chiesa di San Michele, di cui è parroco Stefano Giaquinto, era gremita di cittadini casagiovesi, i quali hanno accolto il parroco-eroe di Caivano, con entusiasmo e fraternità.

Ciò che a chi scrive è rimasto più impresso non è stata solo la funzione religiosa in sé.

Don Patriciello non è solo un parrocco di strada, volto alla difesa dei più deboli e ad un’acerrima lotta alla droga ed alla criminalità organizzata che gli costa la costante presenza di una scorta a sua protezione.

Don Patriciello è anche uomo di cultura, motivo per cui ascoltare le sue omelie, diviene esercizio interessante.

Generalmente le omelie sono poco ascoltate, se non bypassate dai fedeli che, con difficoltà ascoltano, spesso omelie lunghissime e poco interessanti.

Don Patriciello, di contro, ha il dono di riuscire a spiegare concetti squisitamente dottrinali in modo semplice, riuscendo ad offrire financo spunti letterari sui quali approfondire quanto detto, tra una battuta e l’altra.

“Talita Kum” disse Gesu – nel racconto dell’evangelista Marco – ad una bambina da poco morta.

“Talita Kum” ovvero “Fanciulla, alzati!” ha più volte ripetuto dopo la lettura del Vangelo Don Maurizio, affinché i fedeli comprendessero di dover aver fede non nel “grande” miracolo, bensì nel miracolo della vita – sofferente o agiata che sia – che si compie ogni giorno davanti ai nostri occhi.

Talita kum, dinanzi ad ogni atto di ingiustizia o pochezza che si pongono davanti ai nostri occhi ogni giorno.

Uomo di strada, semplice, franco di cerimonie è apparso come sempre poco avvezzo alla forma e molto più alla sostanza.

Ha presieduto la Santa Messa in occasione della visita della statua della Madonnina di Fatima nella

Parrocchia ed – ovviamente – ha fatto presente agli astanti la potenza del messaggio di Fatima.

Diretto, semplice, senza tanti giri di parole.

I parroci, come Don Maurizio, sono ciò che rimane di una Chiesa ancora Cristiana, di strada, vicina ai cittadini lì dove lo Stato non arriva, volta a fornire un pizzico di speranza e soprattutto l’esempio di una società volta alla legalità e alla fraternità.