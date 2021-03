Dona un libro: l’iniziativa culturale di ABC

Maddaloni. “Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere” scrive Daniel Pennac. La lettura è uno dei momenti in cui ci si può dedicare a se stessi, fermarsi, prendersi del tempo per immergersi in tante realtà e ampliare la propria conoscenza. I libri, così bistrattati negli ultimi anni, in questi periodi bui di chiusure a singhiozzo sono stati compagni insostituibili per molte persone.

Uno dei passatempi preferiti da chi ama la lettura è quello di collezionare frasi e citazioni tratte dai libri, e custodirle. Sono parole da annotare, da sottolineare, da condividere con amici, da scrivere sulle pagine di un diario o persino da tatuarsi sulla pelle. Così come è bello discuterne, scambiarseli e suggerirgli agli amici. I libri ci parlano e ci fanno parlare. E l’ “Associazione in Movimento a.b.c.”, lieta e desiderosa di farsi conoscere alla cittadinanza, ha in agenda una bellissima iniziativa da realizzare tra aprile e maggio, nel rispetto di tutte le normative anticovid, dedicata proprio a questo magico “oggetto”.

Il progetto abbraccia due tematiche molto care alla nostra odv: ambiente e cultura.

Chiediamo la partecipazione di tutta la cittadinanza. Cosa fare per rendersi parte attiva e protagonista dell’ iniziativa “Dona un libro”? Partecipa alla raccolta di libri di lettura per tutte le fasce d’ età e di vario genere letterario, dai romanzi d’ avventura a quelli d’amore, dai polizieschi, ai thriller ai fantasy a quelli storici.

Contattaci e ti indicheremo dove consegnarlo oppure passeremo noi a ritirarlo appena le nuove disposizioni lo renderanno possibile.

L’ evento punta a tracciare l’ inizio di quella rivoluzione culturale di cui la città necessita e l’ inizio di un percorso verso lo sviluppo sostenibile, soprattutto per i bambini e le nuove generazioni.

Seguite la pagina e vi indicheremo nelle prossime settimane di cosa si tratta.

Per info o contatti: 3314298808 — [email protected]