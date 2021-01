Donate oltre 300 mascherine all’Ospedale di San Felice a Cancello

Sono state donate oltre 300 mascherine per cercare di arginare quella che è la pandemia covid 19, nella provincia casertana tra Arienzo e San Felice a Cancello.

Su tale iniziativa ecco quanto affermato dal sindaco della città di Arienzo, il sig. Giuseppe Guida “Questa azione – ha dichiarato il primo cittadino- si unisce a quella di ieri, per fornire a tutti gli operatori sanitari, che ogni giorno lavorano per noi, una scorta di mascherine necessaria per la protezione dal Covid-19. È un elemento che non può assolutamente mancare ed è, per noi, anche una forma di ringraziamento per tutti coloro che, in questi mesi lunghi e difficili, sono stati sempre in prima linea, esposti al rischio e non si sono mai risparmiati per tutelare la nostra salute”.

Si accresce dunque la dotazione anche ospedaliera all’interno dell’Ospedale n totale di 1100 mascherine, dunque, che vanno ad integrare la fornitura mensile dell’ASL e che potrebbero prevenire eventuali carenze, in un momento in cui è ancora alta la preoccupazione per il diffondersi del virus.

La donazione rientra anche in una campagna di prevenzione e sicurezza che l’Amministrazione sta portando avanti da tempo, procedendo con screening gratuiti e con la ripartizione di mascherine su tutto il territorio comunale.

Le oltre 300 mascherine, alcune tra le quali così divise, 200 FFP2 e 100 FFP3, al PSAUT di San Felice a Cancello. Questa mattina, erano presenti alla consegna una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Arienzo, la delegata alla Sanità Annamaria Calcagno e, per gli operatori sanitari del Punto di Primo Soccorso dell’Ospedale ‘Ave Gratia Plena’, Vincenzo Vigliotti.