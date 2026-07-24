DonatoriNati continua con una nuova tappa a Peschiera del Garda.

DonatoriNati continua nella sua mission di sensibilizzazione al tema della donazione di sangue, rivolgendosi ai cittadini di tutte le età, soprattutto ai più giovani. Venerdì 24 Luglio presso il Centro Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI), gli Allievi Agenti del 233° Corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato della Scuola di Peschiera del Garda, con Direttore Teresa Perna, doneranno il sangue, aderendo alla manifestazione nazionale dei DonatoriNati prevista per il 7 agosto. La manifestazione vedrà raccolte straordinarie di sangue in tutta Italia. Queste iniziative danno la possibilità di confrontarsi su temi importanti e soprattutto concorrono a dare un esempio ai più giovani, affinchè diventino parte attiva di un progetto e di un percorso di crescita e sviluppo delle nostre comunità, che non può non passare dal senso civico e dal rispetto della legalità. Valori imprescindibili che devono esser insegnati e trasmessi loro sin da piccoli. Un evento che vuole sottolineare l’importanza della sinergia istituzionale anche con lo straordinario accordo raggiunto con la direzione strategica per la diffusione della cultura del dono del sangue. “Donare il sangue è mettere insieme tre valori importanti: Sicurezza, Legalità e Generosità, affinchè le future generazioni, prendendo esempio dalle Istituzioni, siano pronte a raccogliere l’appello per la donazione di sangue e per il volontariato perché chi dona il sangue, salva la vita”- afferma Andrea Turco Presidente DonatoriNati Veneto.