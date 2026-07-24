Ultim’ora: in fiamme un’azienda di gestione rifiuti

Sparanise. Un vasto incendio è in corso nella serata di oggi. Secondo le prime informazioni raccolte, le fiamme avrebbero interessato un capannone della ditta Gramar, azienda operante nel settore della gestione dei rifiuti.

Sul posto sono al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Al momento non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sulle cause del rogo né sull’eventuale presenza di persone coinvolte.

L’intervento è ancora in corso e si attendono ulteriori dettagli sull’entità dell’incendio, sul numero dei mezzi impiegati e sulle eventuali conseguenze per il territorio circostante.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno diffuse comunicazioni ufficiali da parte dei Vigili del Fuoco o delle autorità competenti.