DonatoriNati. Oltre 100 allievi della Polizia di Stato donano il sangue a Terni.

Riceviamo dalla Questura di Terni e pubblichiamo.

Mercoledì 8 luglio, presso il Centro Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni, si è tenuta l’ultima di tre giornate di raccolta straordinaria di sangue promossa dall’Associazione DonatoriNati, con la partecipazione degli allievi agenti della Scuola della Polizia di Stato di Spoleto. L’iniziativa nasce per sensibilizzare sull’importanza della donazione, soprattutto nel periodo estivo, quando il fabbisogno di sangue aumenta e le scorte tendono a diminuire. Alle tre giornate hanno preso parte oltre 100 allievi agenti, ai quali si è aggiunta stamani anche una rappresentanza dei funzionari in formazione presso la medesima Scuola oltre al personale della Questura. La raccolta straordinaria è stata organizzata dall’Associazione DonatoriNati – Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, guidata dal Presidente Nazionale Claudio Saltari, che da anni promuove campagne di sensibilizzazione e raccolte di sangue in tutta Italia, con l’obiettivo di contribuire concretamente al fabbisogno dei centri trasfusionali, in particolare durante il periodo estivo. Il Presidente ha sottolineato: “donare sangue è il gesto di solidarietà più nobile e necessario per la collettività, soprattutto in estate. La sensibilità dimostrata dal Direttore della Scuola e dagli Allievi è per noi motivo di orgoglio, significa che stiamo seminando bene per le future generazioni”. All’iniziativa non ha fatto mancare il suo sostegno il Questore di Terni, Michele Abenante, che ha dichiarato:«Donare il sangue significa compiere un gesto semplice ma di straordinario valore civile. Come Polizia di Stato siamo chiamati ogni giorno a essere al servizio della comunità e questa iniziativa rappresenta una concreta testimonianza di vicinanza ai cittadini, soprattutto nei confronti di chi sta affrontando momenti di difficoltà. La straordinaria adesione degli allievi agenti e dei funzionari in formazione dimostra come i valori della solidarietà, dell’altruismo e della responsabilità siano parte integrante del percorso professionale e umano dei nostri poliziotti.»