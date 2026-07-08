Donna trovata morta in casa: indagini in corso, non esclusa alcuna ipotesi

Caserta. Profondo cordoglio a Centurano, nei pressi del Centro Morrone, dove nel pomeriggio di oggi, 8 luglio, una donna di 55 anni, C.F., è stata trovata senza vita nella propria abitazione.

Una tragedia che ha scosso l’intera comunità e che assume un significato ancora più doloroso perché tra due giorni la donna avrebbe compiuto 56 anni.

L’allarme è scattato intorno alle 17.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Secondo le prime informazioni anche jl marito della donna avrebbe accusato un malore, dopo il tragico ritrovamento, rendendo necessario l’intervento del personale sanitario.

La 55enne era molto conosciuta in città, anche per la sua attività commerciale situata nel centro di Caserta.

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa, suscitando dolore e incredulità tra familiari, amici e quanti la conoscevano.

Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi delle indagini, i segni riscontrati sul corpo sarebbero compatibili anche con un’impiccagione.

Tra le piste al vaglio figura, quindi, anche quella dell’estremo gesto.

Saranno comunque gli ulteriori accertamenti disposti dagli inquirenti a chiarire con precisione le cause del decesso.

Le indagini proseguono per fare piena luce sulla vicenda.