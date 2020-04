Donazioni alla città. I ringraziamenti dell’Assessore alla polizia municipale Emiliano Casale

Durante l’emergenza da Coronavirus la cosa più importante è aiutarsi vicendevolmente, assistersi e dare il proprio supporto. La cittá di Caserta si sta dimostrando mai come ora una realtà fortemente unita, tante sono le iniziative ed i progetti che privati, associazioni ed imprese stanno attuando al fine di superare al meglio il difficile periodo storico. Tra le iniziative di cui tener conto, Progress e la farmacia Gadola hanno in questi giorni donato alla polizia Municipale cittadina 50 visiere protettive e mascherine particolari per il corpo vigili su strada al fine di rendere più sicuro il loro operato e 1000 mascherine e guanti da donare alla cittadinanza, ne da notizia l’Assessore Emiliano Casale ringraziando di cuore i donatori per questo grande sostegno materiale e morale.