LUTTO A SAN PRISCO. Donna 51enne travolta e uccisa da un treno

Tragedia a San Prisco. Nella giornata di ieri, 19 maggio 2020, una donna residente a San Prisco e’ morta investita da un treno presso la stazione di Recale.

Il suo nome e’ Rosa Palmieri di 51 anni.

La comunita’ sanprischese e’ sotto choc.

” Era un Mamma Onesta e lavoratrice, possiamo solo dire che nella vita ne ha passate tante, oggi forse o per destino o per altre decisioni Dio l ‘ha voluta con sé, Riposa in Pace Rosa” ha commentato un suo concittadino.

La vittima, di professione badante, si recava ogni giorno a Recale per assistere ad un anziano.

La signora stava transitando alla guida della sua bicicletta sul binario 1 della Stazione di Recale . Non si sarebbe avveduta dell’arrivo di un treno merci, con un carico di furgoni, che l’avrebbe presa in pieno. L’impatto non le ha lasciato scampo. I medici del 118, giunti sul posto dopo pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso.

Va precisato che nei pressi della stazione di Recale vi e’ un sottopasso ma sembra che Rosa preferisse transitare sui binari.

All’interno dello scalo ferroviario di piazza Marianna Gadola sono subito giunti al lavoro gli agenti della la polizia ferroviaria ed i carabinieri. Da chiarire la dinamica del sinistro anche se pare si sia trattato di una tragica fatalità.

Sul posto sono accorse persone che hanno seguito lo sviluppo della situazione. Lavoro anche per la polizia municipale che ha dovuto gestire il traffico.

Le auto, provenienti da Caserta e dirette verso il centro del paese, sono state deviate su via Napoli.