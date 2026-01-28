Donna aggredita dal compagno, arrestato un 38enne

Ieri sera una donna di 40 anni è stata aggredita dal compagno durante una lite avvenuta a Torre del Greco. È finita al pronto soccorso dell’ospedale Maresca con ferite alla testa e il volto tumefatto.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, la coppia conviveva da circa 20 anni e ha due figli piccoli. L’uomo, 38 anni, non avrebbe accettato la fine della relazione.

Alla base dell’aggressione una gelosia ossessiva. Il pestaggio sarebbe culminato con una caduta sull’asfalto. A soccorrere la donna è stata un’amica.

L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere.