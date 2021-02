Donna cade in centro. I soccorsi arrivano dopo quasi un’ora

Maddaloni. La notizia è di circa un’ora fa. Una donna anziana, mentre percorreva via Roma, centralissima strada della città, è inciampata nei pressi della scuola, cadendo in strada. Testimoni riferiscono che la donna accusava forti dolori, tanto da urlare. Sono stati subito allertati i vigili urbani, che per mancanza di personale non sono potuti intervenire, e il 118, che pare sia arrivato dopo un pò di tempo.

Non è la prima volta che accade in quella strada. I marciapiedi non sono in buone condizioni e il basolato sconnesso avranno contribuito all’infortunio.