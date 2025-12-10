Donna di 32 anni trovata senza vita nella sua abitazione 

Una cittadina nigeriana di 32 anni è stata rinvenuta morta nella sua casa di Lucera, nel Foggiano. Sul posto sono intervenuti polizia, medico legale e magistrato di turno. La Procura ha disposto accertamenti approfonditi.

Ritrovamento e primi interventi

La donna è stata trovata senza vita dal marito, anch’egli di origine nigeriana, quando è rientrato nell’abitazione. L’uomo ha chiamato subito i soccorsi, e nel giro di pochi minuti sono arrivati gli agenti, il medico legale e il pubblico ministero. Le prime verifiche hanno permesso di delimitare l’area e raccogliere gli elementi utili alle indagini.

Accertamenti medico-legali

Secondo le informazioni iniziali, la trentaduenne era riversa nel bagno. Presentava alcuni tagli superficiali, la cui origine non è ancora chiara. Sarà l’autopsia, già disposta dalla Procura, a stabilire la natura delle ferite e il momento esatto in cui sarebbero state inferte. Gli esami potranno inoltre fornire indicazioni decisive per ricostruire le ultime ore della vittima.

Indagini in corso

Gli investigatori stanno lavorando per definire ogni dettaglio, analizzando la scena e ascoltando i primi testimoni. Al momento non vengono esclusi scenari diversi, in attesa delle risultanze scientifiche e delle valutazioni del medico legale. La ricostruzione completa dei fatti sarà possibile solo dopo gli accertamenti tecnici e l’esito dell’autopsia.

