Donna ferita da un colpo di fucile: arrestato un 21enne

Una donna di 33 anni è rimasta ferita da un colpo d’arma da fuoco nella notte tra sabato e domenica a Palermo. L’episodio si è verificato in piazza Nascè, in un’area urbana frequentata anche nelle ore serali. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero al momento critiche.

L’arresto del presunto responsabile

La polizia ha arrestato un giovane di 21 anni, ritenuto il presunto autore dello sparo. L’uomo è stato condotto negli uffici della Squadra mobile per essere interrogato. Al termine degli accertamenti è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere.

Le accuse contestate

Al 21enne vengono contestati diversi reati. Tra questi figurano la detenzione clandestina di arma da fuoco, le lesioni personali, l’omissione di soccorso e gli spari in luogo pubblico. Secondo gli inquirenti, il colpo sarebbe stato esploso con un fucile da caccia.

La versione dell’indagato

Nel corso dell’interrogatorio, il 21enne avrebbe sostenuto di non aver avuto l’intenzione di premere il grilletto. Secondo la sua versione, si sarebbe trattato di un incidente. La ricostruzione è ora al vaglio degli investigatori.

Il ritrovamento dell’arma e le prove

Il fucile utilizzato sarebbe stato recuperato dagli agenti. A indicare il luogo in cui era stato nascosto sarebbe stato lo stesso indagato. A rafforzare il quadro accusatorio contribuirebbero le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze della vittima e di un’amica presente al momento dei fatti.

