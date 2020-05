Donna in lacrime e sanguinante chiede aiuto alle forze dell’ordine. Un altro caso di violenza fra le mura di casa.

In questo periodo difficile per tutti, sotto vari punti di vista, nonostante certi momenti dovrebbero unire e non dividere, non sono mancati svariati casi di violenza domestica nei giorni passati e nell’intero periodo della quarantena.

Ad Arzano, un ventritrenne già noto alle forze dell’ordine è finito in manette per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

I carabinieri hanno notato in strada una donna in lacrime che con il naso sanguinante gli si è lanciata contro per chiedere aiuto. Nello stesso momento il marito è uscito dalla sua abitazione in evidente stato di ebbrezza ed è stato bloccato e arrestato.



Nell’abitazione della coppia, dove erano evidenti i segni di una colluttazione, è stata trovata anche una dose di cocaina poggiata sul comodino in camera da letto.

La donna è stata visitata al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore: se la caverà con 5 giorni di prognosi. Il 23enne è stato portato nel carcere di Poggioreale.

Come premettevo non è quello di Arzano l’unico caso di violenza, ricordiamo l’arresto di un settantatrenne incensurato da parte dei Carabinieri della Stazione di Pomigliano D’Arco per maltrattamenti in famiglia e minacce.

Ed ancora, mesi e mesi di violenze denunciate anche ai carabinieri della Tenenza di Quarto, difatti una donna avanti con gli anni riceveva da tempo molestie da parte del figlio. Le violenze sarebbero andate avanti per mesi e denunciate già in passato dalla donna.

Infine i Carabinieri della Stazione di Cimitile hanno denunciato un uomo di mezz’età che, ubriaco, ha aggredito la figlia appena ventenne.