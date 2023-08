Donna in stato confusionale, con un feto di 4 mesi in un sacchetto!

Semisvenuta, in stato confusionale e con un feto di 4 mesi in un sacchetto, una donna di 41 anni, marocchina, è stata soccorsa da alcuni passanti in via San Nicola a Casal di Principe, nel Casertano.

Allertato il 118, dopo qualche minuto è stata trasportata all’ospedale Moscati di Aversa, dove è stata ricoverata con prognosi riservata.

I medici che l’avevano in cura, sospettando di essere di fronte ad un aborto indotto, hanno chiamato i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe.

Attraverso indagini effettuate successivamente nella casa della donna, gli investigatori hanno trovato in loco alcuni attrezzi necessari alla pratica abortiva.

Conseguentemente la procura di Napoli Nord ha sottoposto la donna al fermo per infanticidio e disposto l’autopsia sul feto.

Allorché la protagonista di questo triste accadimento sarà dimessa dall’ospedale, in cui è piantonata a vista dai carabinieri, oltre a dover spiegare l’accaduto, sarà condotta in caserma perché non regolare sul territorio italiano.

La donna, che rischia l’incriminazione, è ancora in gravi condizioni.