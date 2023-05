Donna picchiata da un vicino di casa finisce all’ ospedale. Al suo fianco l’ Associazione anti violenza ” Calatia Rosa”

Maddaloni . Sembra senza fine l’ odissea di una donna di Maddaloni che il 24 aprile ,per motivi ancora in fase di accertamento, fu aggredita fisicamente da un suo vicino di casa. La signora da allora è tornata per ben tre volte all’ ospedale con l’ ultimo accesso registrato lunedì’ 1 maggio perchè ancora indolenzita anche se con i vari ematomi ed escoriazioni in via di guarigione.

Ad assistere la donna, da quel terribile 24 aprile,oltre alle forze dell’ ordine anche l’ associazione Calatia Rosa che si occupa da sempre di violenza sulle donne . ” Appena venuti a conoscenza dell’episodio ci siamo subito attivati- ha dichiarato il fondatore e Presidente dell’ associazione Clemente De Crescenzo– mettendo a disposizione gratuitamente i nostri due avvocati Bellotta e Miranda e la nostra Psicologa Falzarano .

Sono stati proprio gli avvocati sopraindicati a denunciare l’ accaduto alle forze dell’ ordine che stanno indagando sui fatti.

Calatia Rosa è un’ Associazione anti-violenza sulle donne riconosciuta dalla Regione Campania, , ha sede ufficiale a Scampia e tanti sportelli d’ ascolto sparsi sul territorio come quello di Salerno , Benevento, Maddaloni ,Airola, Arienzo e Nola. Una realtà Sempre presente e sempre al fianco di tutte coloro che subiscono violenza sia fisica che psicologica la Calatia Rosa è stata spesso premiata per i numerosi casi seguiti e portati a buon fine.