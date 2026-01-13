Donna scomparsa: aperta inchiesta per omicidio

Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio sulla scomparsa della donna residente ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma. La donna, di 41 anni, non dà notizie di sé dall’8 gennaio scorso, quando si presume fosse in zona intorno alle 23.

La denuncia e i primi accertamenti

La Procura di Civitavecchia ha avviato gli accertamenti dopo la denuncia di scomparsa presentata dal marito, titolare di una ditta di scavi. I carabinieri, nei giorni scorsi, sono entrati nell’abitazione di Federica per rilievi tecnici. L’abitazione è stata sequestrata, segnale che gli investigatori cercano elementi importanti all’interno dell’appartamento.

Perché si ipotizza l’omicidio

Gli investigatori considerano poco plausibile l’ipotesi che Federica si sia allontanata volontariamente senza dare notizie di sé. Al momento non ci sono riscontri certi né tracce della donna, ma alcune discrepanze nel racconto della denuncia hanno spinto gli inquirenti a seguire anche la pista del reato.

Ricerche e appello alle segnalazioni

Proseguono le ricerche nella zona di Anguillara Sabazia e nei dintorni, con pattuglie e mezzi specializzati impegnati a scandagliare possibili tracce. Associazioni locali per le persone scomparse hanno diffuso volantini con la descrizione della donna e invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare il 112.