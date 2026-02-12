Donna scomparsa: trovato il cadavere

È stato ritrovato il cadavere di una donna scomparsa da oltre un mese nel torinese. Il corpo senza vita era sepolto in una zona boschiva.
L’indicazione fornita dal figlio
Il ritrovamento è avvenuto in un’area isolata nei pressi della strada statale 1. Il luogo sarebbe stato indicato dal figlio della donna ai carabinieri.
Le operazioni sul posto
I militari dell’Arma hanno avviato immediatamente i rilievi sul posto, delimitando l’area per consentire gli accertamenti tecnici e investigativi.
Accertamenti in corso
Le cause della morte non sono ancora state chiarite. Sarà l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, a fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto.
L’inchiesta della Procura
La Procura ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulla vicenda. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi investigativa.
Una comunità sotto shock
La notizia ha profondamente colpito la comunità locale, rimasta in apprensione per settimane dopo la scomparsa della donna.