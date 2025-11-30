Donna si ferisce con un colpo di pistola dopo una lite

Una donna di 38 anni è stata soccorsa in strada a Nole Canavese, nel Torinese, dopo essere stata colpita da un proiettile alla testa. È ricoverata in codice rosso all’ospedale di Ciriè. I carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto.

Il soccorso e il trasferimento in ospedale

I sanitari del 118 hanno trovato la donna a terra, priva di lucidità e con una grave ferita d’arma da fuoco. L’équipe medica ha stabilizzato la paziente prima del trasferimento d’urgenza al pronto soccorso di Ciriè, dove è stata accolta in condizioni critiche.

La dinamica ancora al vaglio degli investigatori

Secondo una prima ricostruzione, la 38enne avrebbe impugnato una pistola e avrebbe premuto il grilletto dopo un acceso contrasto con il compagno. Il gesto sarebbe avvenuto davanti all’uomo, subito dopo la lite. La donna risulterebbe colpita in modo marginale alla testa, ma l’impatto ha causato uno stato di semicoscienza.

Le verifiche degli inquirenti

I carabinieri della compagnia di Venaria, coordinati dalla Procura di Ivrea, stanno ascoltando testimoni e acquisendo elementi utili a comprendere le circostanze esatte dell’episodio. Gli accertamenti tecnici sulla scena e sull’arma saranno decisivi per definire la catena degli eventi e stabilire eventuali responsabilità.

(Foto IPA)