” DONNA SOPHIA” Specialisti della pizza, Approda a San Nicola la Strada .

Caserta. Musica , divertimento , dolcetti e tantissima pizza . Non è mancato niente all’ inaugurazione della nuova sede della Pizzeria Donna Sophia che si è tenuta ieri , martedi’ 9 maggio 23 , in Via Nazionale Appia n.170 San Nicola la Strada.

Antonio Iuliano è ormai diventato un vero e proprio riferimento per gli imprenditori casertani e non solo , basta pensare che il brand “Donna Sophia” – sede storica in pieno centro di Caserta in Via San Carlo -, con il locale inaugurato ieri a San Nicola la Strada è approdato in un’altro comune ,provincia della città capoluogo , che si va ad aggiungere agli altri due locali gia’ operativi a Maddaloni e Casagiove.

Una pizza gustosissima e adatta ad ogni palato , la simpatia , la disponibilità dei dipendenti hanno fatto si che presto i locali di Antonio diventassero fra i preferiti di tantissima gente.

La serata di ieri è stata organizzata in modo impeccabile dallo stesso Antonio Iuliano che ha offerto pizza , da bere e dolcetti a tutti coloro i quali hanno partecipato all’inaugurazione , nel corso dell’ opera non è di certo mancato il divertimento anche perchè l’egregia esibizione del gruppo musicale “ Costyver” composto da Costanzo Falbo , Vincenzo Cerrone e Vincenzo Versitelli ha subito coinvolto tutti , giovani e meno giovani , che si sono lasciati andare a balli e canti accompagnati dalla musica del trio .

