Donna trovata morta all’interno della propria abitazione

Una donna è stata trovata morta all’interno della propria abitazione a Grumo Nevano, si tratta di Rosa Altieri giovane donna di anni 24.

Secondo le prime indiscrezioni la stessa sarebbe stata trovata morta nel proprio letto da un vicino di casa.

Sarebbero state anche allertate le forze dell’ordine , allo stato attuale delle cose, come detto, i carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono nessuna ipotesi riguardo la morte di Rosa Alfieri: serviranno indagini più approfondite per fare luce sul decesso della 24enne, che al momento sembrerebbe essere avvolto da un alone di mistero