Donna trovata morta in casa. Ecco cosa è accaduto

Maddaloni – Nel tardo pomeriggio di oggi in località via Cancello, nei pressi del campo di calcetto di via Calabricito, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per entrare nella casa di G. D., una donna di oltre 50 anni, che lì viveva da sola. La donna, secondo il racconto di alcuni parenti, un paio di giorni fa era rientrata a casa dicendo di non sentirsi troppo bene. In questi 2 giorni non era stata più vista e i parenti, non sentendola si sono preoccupati di contattarla. Non ricevendo risposta e temendo il peggio hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno fatto la triste scoperta. probabilmente un arresto cardiaco sarà stata la causa del decesso, ma questo sarà poi stabilito con certezza dai medici legali. Per ora si è potuto solo constatare il decesso della donna e far intervenire i carabinieri che stanno procedendo alle operazioni di rito.