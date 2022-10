Maddaloni – Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco una mezz’ora fa per entrare nell’appartamento della donna di cui non si avevano notizie da alcuni giorni. La donna, settantenne, vedova da 4 anni è stata trovata senza vita nella sua casa. Le cause saranno accertate dal medico legale. Si registra un altro dramma della solitudine che affligge la noStra società. La donna viveva a Maddaloni in via Cucciarella al parco Alceda.