Donna trovata senza vita in un lago

Una donna di circa trent’anni, originaria de L’Aquila, è stata trovata morta nelle acque di un lago in località Pilaz, a Champoluc, in Valle d’Aosta. Il ritrovamento è avvenuto nella serata di ieri facendo scattare l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Le prime ipotesi

Secondo le prime informazioni disponibili, la donna si trovava in zona per svolgere un lavoro stagionale presso una struttura ricettiva. Gli inquirenti non escludono che possa essere caduta accidentalmente nel lago, forse a causa del cedimento di una superficie ghiacciata.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Brusson, che stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento non vengono avanzate ipotesi definitive, mentre proseguono gli accertamenti tecnici e le verifiche di rito.

Attesa per chiarimenti ufficiali

Solo al termine delle indagini sarà possibile stabilire le cause esatte del decesso e chiarire se si sia trattato di un tragico incidente. La vicenda ha suscitato forte impressione nella comunità locale, soprattutto alla vigilia delle festività natalizie.

(Foto ANSA)