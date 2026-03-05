In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Valle di Maddaloni ospiterà una conferenza dal titolo “Donna, Vita, Libertà”.
Il nome è mutuato dal persiano Jin, Jîyan, Azadî, movimento politico iraniano nato nel 2022 a seguito del brutale assassinio della giovane Mahsa Ahmini ad opera del regime.
La conferenza avrà luogo alle 17:00 presso la Sala Consiliare “S. Antonio Abate” e si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco, dott. Francesco Buzzo.
Si parlerà di femminicidi e violenza di genere con i relatori
• Prof.ssa Maria De Lucia Presidente Rotary Club Maddaloni Valle di Suessola 8 Marzo 2026;
• Dott.ssa Rosa Suppa D.S. istituto Maddaloni 2-Valle;
• Adriana Esposito Valle di Maddaloni Madre di Stefania Formicola (CE) vittima di femminicidio;
• Dott. Antonio Salzano neuropsichiatra-ASL Salerno servizio dipendenze;
• Prof. Nicola Diomaiuto docente di lettere scuola secondaria;
• Avv. Fatima Muio Presidente commissione distretto Rotary 2101 punto d’ascolto e violenza di genere;
• Domenico Mauro Presidente “Pro Loco Valle.”
Modera la Dott.ssa Raffaella Coscia mediatrice penale minorile.
Presenti le volontarie del Servizio Civile Universale – “Solidarietà Cervinese” Anna Alois, Irene Leone e Francesca Pia Posillipo.