Attualità

Donna, Vita, Libertà

Conferenza l'8 marzo

Di Anna Rita Canone

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Valle di Maddaloni ospiterà una conferenza  dal titolo “Donna, Vita, Libertà”.

Il nome è mutuato dal persiano Jin, Jîyan, Azadî, movimento politico iraniano nato nel 2022 a seguito del brutale assassinio della giovane Mahsa Ahmini ad opera del regime.

La conferenza avrà luogo alle 17:00 presso la Sala Consiliare “S. Antonio Abate” e si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco, dott. Francesco Buzzo.

Si parlerà di femminicidi e violenza di genere con i relatori

• Prof.ssa Maria De Lucia Presidente Rotary Club Maddaloni Valle di Suessola 8 Marzo 2026;

• Dott.ssa Rosa Suppa D.S. istituto Maddaloni 2-Valle;

• Adriana Esposito Valle di Maddaloni Madre di Stefania Formicola (CE) vittima di femminicidio;

• Dott. Antonio Salzano neuropsichiatra-ASL Salerno servizio dipendenze;

• Prof. Nicola Diomaiuto docente di lettere scuola secondaria;

• Avv. Fatima Muio Presidente commissione distretto Rotary 2101 punto d’ascolto e violenza di genere;

• Domenico Mauro Presidente “Pro Loco Valle.”

Modera la Dott.ssa Raffaella Coscia mediatrice penale minorile.

Presenti le volontarie del Servizio Civile Universale – “Solidarietà Cervinese” Anna Alois, Irene Leone e Francesca Pia Posillipo.

 

 