Donne aiutano altre donne

Maddaloni. L’ASSOCIAZIONE “IL SORRISO È LA TUA FORZA” nasce principalmente con l’intento di dare condivisioni, aiuto e sostegno a tutte le persone che si possono ritrovare in un momento particolare della propria vita, come quello che ci pone in un percorso difficile quale quello di affrontare una malattia oncologica. E in occasione della giornata dell’8 marzo la giovane imprenditrice maddalonese Fabiana Di Caprio, che già nei mesi scorsi, durante il lockdown, si è attivata sul territorio collaborando con associazioni per iniziative di solidarietà nei confronti dei più deboli, per questa ricorrenza ha deciso di sostenere persone che stanno affrontando un percorso oncologico.

“Nell’ultimo anno, purtroppo, a causa della pandemia, tutte le attività di prevenzione e cura oncologica sono state trascurate dalle aziende sanitarie, ma anche dai social e dai media, che non ne parlano più, come se non ci fossero più da affrontare situazioni di questo genere. Io e le ragazze ci siamo confrontate, ed abbiamo sentito il bisogno di fare qualcosa, di renderci utili.”

Da qui è nata la collaborazione con questa associazione che si impegna, fondamentalmente, di offrire la possibilità di ritrovare un clima di serenità e di normalità di cui si apprezza il valore solo dopo averlo perduto. Nasce dall’idea che quando si attraversa un momento così difficile non bisogna rattristirsi ma bisogna reagire cercando di dimenticare, anche se solo per qualche momento, le difficoltà nel modo più semplice che esiste al Mondo cioè con il sorriso.