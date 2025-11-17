Donne e lavoro. Un binomio non ancora consolidato. Il convegno tra Lombardia e Campania

Si è tenuta giovedì 13 novembre 2025 a Milano, presso la sala Gonfalone del palazzo Pirelli la tavola rotonda binomio dal titolo

“Donna- Lavoro” organizzato dall’ Associazione Morise APS con la collaborazione della Regione Lombardia.

Non è la prima volta che l’associazione Morise, con la presidente Nunzia Sannino, si occupa di questa tematica di grande attualità e con sfaccettature da analizzare nonostante i grandi passi in avanti fatti dalle donne. La tavola rotonda tenutasi infatti, è ormai un format consolidato, inaugurato dversi mesi fa in Campania, ora in Lombardia, presto in altre regioni. Ad accompagnare la presidente, l’avv. Maria Caiafa, relatrice esperta di questa branca del diritto. Grande l’interesse da parte della platea per l’impostazione ed i contenuti della tavola rotonda.

“Il percorso verso l’indipendenza economica è un passo decisivo per molte donne non solo giovani, ma di ogni età. Soprattutto per quelle donne in situazioni di vulnerabilità o uscita da contesti di violenza. E poi quante attività, quanti vecchi mestieri si potrebbero intraprendere e recuperare.

L’educazione finanziaria si conferma uno strumento fondamentale per garantire autonomia, sicurezza e consapevolezza nelle scelte.

Ma spesso manca una comunicazione diretta e trasparente e la cultura finanziaria resta ancora un terreno poco esplorato sopratutto tra le micro e piccole imprese. RISULTATO? Tante opportunità perse, disoccupazione e mancanza di lavoro. E allora serve un cambio di paradigma, una educazione finanziaria semplice e accessibile, una comunicazione diretta e trasparente sui prodotti realmente utili.” ha dichiarato la presidente Sannino.

L’Associazione Morise ringrazia la Regione Lombardia per l’ospitalità e tutti i relatori e partecipanti e lo Studio Sannino che ha Sponsorizzato l’evento. Il buffet, giunto direttamente da Napoli, è stato offerto da Cuori di Sfogliatelle di Napoli