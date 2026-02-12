Donne e STEAM

L’11 febbraio 2026, presso l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte (OACN) – Napoli, l’Unione Astrofili Napoletani (UAN) ha aderito alle iniziative promosse dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), di cui è Delegazione Territoriale, quale ente attivamente coinvolto nelle attività di divulgazione e inclusione coordinate dall’International Astronomical Union (IAU) per la Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, celebrata annualmente l’11 febbraio. L’UAI sostiene e promuove le attività del NOC IAU Italia, emanazione nazionale dell’Office for Astronomy Outreach (OAO) della IAU, con l’obiettivo di valorizzare il contributo femminile nella scienza e favorire la piena partecipazione delle donne nei settori STEM. Diverse iniziative nazionali e locali, tra cui la nuova rubrica 2026 “Donne straordinarie tra le stelle – Scienza al femminile”, nonché le molteplici attività realizzate da associazioni, delegazioni e planetari affiliati, dimostrano la sensibilità e l’impegno per l’UAI sul tema della valorizzazione del ruolo delle donne nell’astronomia. L’UAN ha organizzato una serata celebrativa presso l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte (OACN) di Napoli, nell’Aula Piazzi, con la partecipazione di oltre 30 soci. L’iniziativa è stata realizzata grazie all’impegno delle socie del gruppo “Astro-Girls” UAN, coordinate dalla referente Annamaria Saccà, che ha curato l’organizzazione dell’evento. Dopo i saluti istituzionali del Presidente UAN, Prof. Edgardo Filippone, che ha sottolineato l’importanza della divulgazione scientifica inclusiva e del riconoscimento del contributo femminile alla ricerca astronomica, sono seguiti i saluti del Direttore dell’OACN, Dott. Pietro Schipani, collegato in remoto, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e per la collaborazione tra istituzioni scientifiche e associazionismo astrofili. Il programma ha previsto due interventi di elevato profilo scientifico e divulgativo:

Dott.ssa Marcella Marconi, già Direttrice dell’OACN, con la relazione dal titolo “La via delle stelle alla cosmologia”. L’intervento ha approfondito i temi dell’evoluzione stellare, evidenziando il ruolo fondamentale diHenrietta Swan Leavitt, le cui scoperte hanno fornito contributi determinanti allo sviluppo dell’astrofisica moderna e alla misurazione delle distanze cosmiche.

Maria Ponticelli, socia UAN, con l’intervento “Annie Scott Dill Maunder: da Lady Computer a Cacciatrice di Eclissi”, dedicato alla figura della scienziata britannica e al suo significativo contributo nello studio dell’attività solare e delle eclissi. Nel corso della serata è stata presentata e distribuita ai partecipanti una brochure dedicata alla ricorrenza, intitolata “Stelle nell’ombra”, realizzata per valorizzare il contributo storico e scientifico delle donne in astronomia. L’appuntamento è rinnovato al prossimo anno, con l’impegno di proseguire nel percorso di divulgazione scientifica e valorizzazione del ruolo delle donne nell’astronomia.

