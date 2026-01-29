Dopo Harry arrivano i terremoti

Articolo di Susy Cepollaro

Terremoto nel Palermitano, scossa di magnitudo 3.7 avvertita dalla popolazione

Paura nella notte tra Palermo e le Madonie. Nessun danno segnalato

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata oggi nel Palermitano ed è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in diversi comuni della provincia.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro del sisma è stato localizzato nell’area delle Madonie, con una profondità tale da rendere la scossa percepibile anche a diversi chilometri di distanza.

Il movimento tellurico ha provocato momenti di paura, soprattutto nelle ore notturne, con molte persone che hanno riferito di essersi svegliate di soprassalto e, in alcuni casi, di essere scese in strada per precauzione. La scossa è stata avvertita anche in alcune zone della città di Palermo e nei comuni limitrofi.

Al momento non si segnalano danni a persone o edifici, né interventi di emergenza particolari. Le autorità locali e la Protezione Civile hanno comunque monitorato la situazione, invitando la cittadinanza alla calma e ricordando le buone pratiche di sicurezza in caso di eventi sismici.

L’area interessata rientra in una zona a moderata sismicità, dove eventi di questa entità, seppur raramente dannosi, possono essere distintamente percepiti dalla popolazione.