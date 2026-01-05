Dopo i buffet di Natale e Capodanno: cosa mangiare secondo gli esperti

Le festività natalizie e di fine anno sono un momento di convivialità e abbondanza gastronomica, ma dopo giorni di grandi pasti e buffet calorici può crescere la voglia di “resettare” l’alimentazione.
Gli esperti concordano: non servono diete drastiche o digiuni punitivi, bensì scelte intelligenti e bilanciate per aiutare corpo e digestione a tornare in equilibrio.
Idratazione prima di tutto
Silvia Migliaccio, endocrinologa e nutrizionista
La prof.ssa Silvia Migliaccio, specialista in Endocrinologia e Nutrizione Umana e Segretario Nazionale della Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione, indica la hydratazione come primo passo dopo le feste:
“bere più acqua” favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso e aiuta a “mettere in moto” il metabolismo dopo giornate ricche di sale e carboidrati.
Evita l’alcol per almeno qualche giorno e prediligi acqua naturale o tè non zuccherato.
Ecco alcuni Consigli pratici:
8–10 bicchieri d’acqua al giorno
Tisana al finocchio o al tè verde per favorire digestione
Verdure, fibre e proteine sane.
Secondo diversi nutrizionisti americani e internazionali (ad esempio dietisti citati da Forbes), il ritorno a pasti bilanciati deve puntare su proteine magre, fibre e grassi salutari, che aiutano la digestione e riattivano il metabolismo senza stressare il sistema digestivo.
Esempi di alimenti consigliati:
Verdure a foglia verde, broccoli, finocchi
Legumi (lenticchie, ceci)
Proteine magre: pesce, pollo, tacchino, yogurt
Cereali integrali: riso integrale, quinoa, farro.
Le fibre aiutano a sentirsi sazi più a lungo e supportano l’intestino, mentre le proteine mantengono stabile la glicemia e la sensazione di energia.
Cibi digestivi e leggeri per il pranzo/cena post-feste per i nutrizionisti italiani.
Secondo La Cucina Italiana e nutrizionisti del settore, dopo i pasti ricchi è utile preferire cibi leggeri e nutrienti come vellutate di verdure, pesce al vapore o alla griglia, e insalate fresche con olio d’oliva.
La Cucina Italiana
Esempio di menù quotidiano sano:
Colazione: tisana leggera + pane integrale con ricotta + frutta fresca
Pranzo: vellutata di zucca con pinoli + petto di pollo alla piastra
Cena: sgombro al vapore con finocchi crudi
Spuntini: frutta di stagione o una manciata di noci
E poi Movimento leggero ogni giorno:
fare una camminata quotidiana di almeno 20–30 minuti o attività leggere come yoga o stretching aiuta a migliorare la digestione e a riattivare il metabolismo dopo pasti abbondanti.
Molti esperti sottolineano che non serve “punirsi” con diete rigide dopo un eccesso.
Tornare a una routine normale con pasti regolari e senza saltare la colazione è la chiave per non cadere in cicli di binge/restrict (abbuffata/digiuno) dannosi per mente e corpo.
Insomma riassumendo le Regole d’oro post-festività sono:
– Depurarsi senza stress
– Bere molta acqua, tisane digestive
– Pasti con verdure + proteine magre
– Ripristinare il ritmo
Tre pasti + 1–2 spuntini
– Movimento quotidiano leggero
– Evitare sensi di colpa
– Equilibrio, non punizione.