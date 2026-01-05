Dopo i buffet di Natale e Capodanno: cosa mangiare secondo gli esperti

Le festività natalizie e di fine anno sono un momento di convivialità e abbondanza gastronomica, ma dopo giorni di grandi pasti e buffet calorici può crescere la voglia di “resettare” l’alimentazione.

Gli esperti concordano: non servono diete drastiche o digiuni punitivi, bensì scelte intelligenti e bilanciate per aiutare corpo e digestione a tornare in equilibrio.

Idratazione prima di tutto

Silvia Migliaccio, endocrinologa e nutrizionista

La prof.ssa Silvia Migliaccio, specialista in Endocrinologia e Nutrizione Umana e Segretario Nazionale della Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione, indica la hydratazione come primo passo dopo le feste:

“bere più acqua” favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso e aiuta a “mettere in moto” il metabolismo dopo giornate ricche di sale e carboidrati.

Evita l’alcol per almeno qualche giorno e prediligi acqua naturale o tè non zuccherato.

Ecco alcuni Consigli pratici:

8–10 bicchieri d’acqua al giorno

Tisana al finocchio o al tè verde per favorire digestione

Verdure, fibre e proteine sane.

Secondo diversi nutrizionisti americani e internazionali (ad esempio dietisti citati da Forbes), il ritorno a pasti bilanciati deve puntare su proteine magre, fibre e grassi salutari, che aiutano la digestione e riattivano il metabolismo senza stressare il sistema digestivo.

Esempi di alimenti consigliati:

Verdure a foglia verde, broccoli, finocchi

Legumi (lenticchie, ceci)

Proteine magre: pesce, pollo, tacchino, yogurt

Cereali integrali: riso integrale, quinoa, farro.

Le fibre aiutano a sentirsi sazi più a lungo e supportano l’intestino, mentre le proteine mantengono stabile la glicemia e la sensazione di energia.

Cibi digestivi e leggeri per il pranzo/cena post-feste per i nutrizionisti italiani.

Secondo La Cucina Italiana e nutrizionisti del settore, dopo i pasti ricchi è utile preferire cibi leggeri e nutrienti come vellutate di verdure, pesce al vapore o alla griglia, e insalate fresche con olio d’oliva.

La Cucina Italiana

Esempio di menù quotidiano sano:

Colazione: tisana leggera + pane integrale con ricotta + frutta fresca

Pranzo: vellutata di zucca con pinoli + petto di pollo alla piastra

Cena: sgombro al vapore con finocchi crudi

Spuntini: frutta di stagione o una manciata di noci

E poi Movimento leggero ogni giorno:

fare una camminata quotidiana di almeno 20–30 minuti o attività leggere come yoga o stretching aiuta a migliorare la digestione e a riattivare il metabolismo dopo pasti abbondanti.

Molti esperti sottolineano che non serve “punirsi” con diete rigide dopo un eccesso.

Tornare a una routine normale con pasti regolari e senza saltare la colazione è la chiave per non cadere in cicli di binge/restrict (abbuffata/digiuno) dannosi per mente e corpo.

Insomma riassumendo le Regole d’oro post-festività sono:

– Depurarsi senza stress

– Bere molta acqua, tisane digestive

– Pasti con verdure + proteine magre

– Ripristinare il ritmo

Tre pasti + 1–2 spuntini

– Movimento quotidiano leggero

– Evitare sensi di colpa

– Equilibrio, non punizione.