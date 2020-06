Dopo la pausa forzata dovuta al Covid.riparte la serie C. La Ternana ritorna a respirare aria di Lega Pro

Dopo la pausa forzata dovuta al Covid-19, oggi riparte il campionato di Lega Pro. Nella giornata odierna si giocheranno le gare dei playout per decidere quali squadre potranno restare in lega Pro. Sempre nella giornata di oggi si giocherà la finale di coppa Italia tra Ternana e Juventus u23, una sfida importante soprattutto per la Juventus u23.

Queste le gare in programma

Coppa Italia: Ternana-Juventus u23

Playout: ArzignanoChiampo-Imolese 27/6, Pianese-Pergolettese 27/6, Rende-Picerno 27/6, Aj Fano-Ravenna 27/6, Bisceglie-Sicula Leonzio 27/6, Olbia-Giana Erminio