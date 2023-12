Doppio appuntamento con Luciano Capurro

Luciano Capurro in “Qui dove il mare luccica. Partenope tra sorrisi e canzone appassiunate”, spettacolo in prima assoluta

C’è aria di festa! al Trianon Viviani. E il teatro della Canzone napoletana, per questo periodo natalizio, offre la possibilità di acquistare un nuovo abbonamento, a un prezzo speciale, da regalare o da regalarsi.

Due le card predisposte. La prima è “Dicembre a teatro”, che, al prezzo di 55 euro, consente di assistere in platea a un tris degli spettacoli del mese: Gianfranco Gallo in Reginella, sono Libero, Benedetto Casillo in Scusate, ma ch’è successo? e Peppe Barra nella Cantata dei Pastori.

L’altra card è “Emozione Trianon”, con la quale il sottoscrittore può assistere in platea a quattro spettacoli a scelta, tra quelli in programma nel 2024, al prezzo di 50 euro (sono esclusi gli eventi speciali).

I due abbonamenti sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del teatro e possono essere sottoscritti rispettivamente entro il 6 dicembre, il primo, e il 31 gennaio, il secondo.

biglietti

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org.

Il cartellone si compone di sessanta spettacoli, musicali e teatrali, raccolti in sette sezioni. Vi partecipano grandi nomi della musica napoletana e giovani cantautori partenopei, volti noti del teatro e del cinema, nonché artisti internazionali. Oltre all’immancabile approfondimento sull’opera di Raffaele Viviani, a cui è dedicato il teatro di Forcella, il nuovo cartellone ospita uno spazio particolare dedicato alla stand up comedy, con comici italiani molto seguiti sui canali social.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno del ministero della Cultura, la Regione Campania (fondi ordinari e Poc 2014-2020) e la Città metropolitana di Napoli, con il patrocinio di Rai Campania.

In questo fine settimana Luciano Capurro ritorna al Trianon Viviani con “Qui dove il mare luccica”, lo spettacolo, in prima assoluta, che si terrà sabato 9 dicembre, con una doppia rappresentazione, alle 17:30 e alle 21.

Per questa stagione, l’artista ripropone alcuni classici della Canzone e del Teatro napoletano, per raccontare una «Partenope tra sorrisi e canzoni appassiunate», all’insegna del sentimento e dell’ironia, nonché della proverbiale allegria popolare.

Accanto a Capurro per questo concerto–spettacolo, Lucio Bastolla, Elena Vittoria, Alesol e il corpo di ballo Napolincanto.