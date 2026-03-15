Doppio Butic e la Casertana la ribalta nel finale

La Casertana dorme per tre quarti di partita, poi la ribalta nel finale: agguantato il quinto posto in classifica. Cosenza quarto a -3 e Salernitana terza a -4 possono essere ragionevoli obiettivi dei falchetti in vista dei playoff, che, ricordiamo, scatteranno ad inizio maggio. La partita non è stata poi tanto bella e le due squadre si sono equivalse a centrocampo, trovando i guizzi decisivi solo negli ultimi minuti. Speculari i due schieramenti di Coppitelli e Colombo: due 3-5-2 che hanno badato più a non prenderle che a darle. Nel primo tempo molte le conclusioni, ma poche realmente pericolose. Al 3’ cross velenoso di Valenti dalla destra con la palla che oltrepassa tutta l’area e si spegne sulla fascia opposta. Al 4’ buona giocata di Llano sulla sinistra, ma all’argentino non riesce la triangolazione con Casarotto. Tra il 16’ ed il 18’ ancora protagonista Llano, che, però, non riesce a calciare come vorrebbe in entrambi i casi. Al 22’ Butic prova un filtrante tra le maglie bianche del Monopoli, ma Oyewale fa buona guardia e Piana para in uscita. Grande chance dei pugliesi al 27’, con Greco che mette al centro per la testata ravvicinata di Fall: bravo De Lucia ad essere reattivo e a parare in due tempi. Ancora Monopoli al 40’, con un’azione personale dell’ottimo Valenti, che, tuttavia è ben contrastato da Kontek e Llano: nulla di fatto. Sugli sviluppi di un angolo testa di Butic alta (42’). Nella ripresa partita spezzettata e priva di vere occasioni, almeno nella prima parte. Al 52’ gran giocata di Oukhadda, ma il suo conseguente cross è lungo per tutti. Al 73’, in uno dei rari contropiedi della gara, Manzi offre una gran palla a Longo, fermato in extremis da Heinz. Poco dopo, un tiro di Valenti è respinto da De Lucia, la palla va a Fedel, il cui cross è toccato palesemente con il braccio da Proia. Rigore e trasformazione di Longo: 0-1. A questo punto, la partita si vivacizza è non c’è più motivo di imporre tattiche che hanno contraddistinto la partita fino a questo momento. Coppitelli, infatti, inserisce Vano e passa al 3-4-3. Il pareggio dei falchetti è raggiunto all’ 83’, grazie ad una punizione-capolavoro di Butic che, deviata leggermente dalla barriera (forse anche da un tocco di Vano), si infila in rete per l’1-1. Tutto il “Pinto” ora inneggia ai suoi per concretizzare il colpaccio. Colpaccio che arriva su un’altra palla inattiva: punizione di Pezzella, Piana non blocca e ne approfitta Butic, che insacca il 2 a 1. Ultimi disperati tentativi dei pugliesi per acciuffare almeno un giusto pari, ma il suggerimento di Angileri per Longo è in fuorigioco (93’). Cominciano, così, i festeggiamenti per i falchetti, che con questa vittoria potranno guardare con più fiducia e ottimismo al futuro. La strada per la promozione è lunga e difficile, ma con la giusta voglia di fare potrebbe rendersi più percorribile. Continuiamo a sostenere questi ragazzi, che con la giusta grinta e determinazione potranno essere autori di qualcosa di bello ed inaspettato.