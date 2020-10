“DOPPIO COLPO” A CASERTA.

I “soliti ignoti”, hanno nuovamente colpito! Questa notte, a Caserta, ancora una volta nella centralissima via Patturelli, ladruncoli specializzati nel furto di ruote d’auto, hanno preso di mira due autovetture lasciandole adagiate sui mattoni. Non è il primo furto del genere che accade in città e ai malcapitati di turno, purtroppo, non è rimasto altro che sporgere denuncia presso le competenti autorità, anche se sarà quasi impossibile recuperare la refurtiva perché, come noto, esiste un mercato illegale di cerchioni e pneumatici d’auto, molto probabilmente trattati e rivenduti come nuovi.

“Oramai Caserta è in balia di ladri e balordi”, “siamo lasciati a noi stessi”, questi sono gli amari commenti che siamo costretti a registrare più frequentemente tra i residenti.