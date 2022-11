Dossier Povertà Caritas, Santillo: a Castel Volturno rischio bolgia sociale*

Venerdì 11 novembre 2022. “La realtà fotografata dal Dossier Povertà 2022 della Caritas Campania esprime un dramma assoluto rispetto al quale il governo non può girarsi dall’altra parte”. Lo dichiara il deputato Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5S alla Camera dei deputati. “Nel Mezzogiorno d’Italia una famiglia su dieci si trova in condizioni di povertà assoluta: un dato che fa rabbrividire, mentre il 23,2% delle famiglie meridionali si trova in condizioni di povertà relativa – ha spiegato Santillo -. Molto allarmanti sono anche i dati sull’occupazione femminile e sui giovani laureati che emigrano: in Campania meno di una donna su tre lavora e il tasso di giovani che abbandonano la propria regione è altissimo. Una situazione molto allarmante soprattutto in alcune aree della regione particolarmente complesse. A Castel Volturno ci sono circa 35mila immigrati, di cui almeno 15 mila irregolari, con una situazione sempre più simile ad una bolgia sociale. In quadro così drammatico, che riguarda la Campania, ma anche altre regioni del Sud Italia, così come diversi sobborghi di molte città del nord, è davvero assurdo andare a recuperare risorse tagliando fondi al Reddito di cittadinanza. Uno strumento che in questa delicatissima congiuntura storica – ha continuato Santillo – garantisce un minimo di tenuta sociale e un argine contro la malavita, che proprio nel degrado sociale ricerca la propria manovalanza.”