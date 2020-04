Dove il pallone riesce ancora a rimbalzare

Mentre le maggiori leghe di calcio europee si fanno mille domande se si riuscirà a portare al termine la stagione, c’è una nazione che continua a giocare in maniera regolare. La nazione in questione è quella della Bielorussia. La stagione a dir la verità è cominciata da poco non a caso con la giornata di oggi, siamo arrivati appena alla sesta giornata e vedendo, quello che sta succedendo al resto del mondo sembra quasi una notizia falsa. Invece è tutto vero il campionato dove si trova fra le altre il Bate Borisov tra oggi e domani scenderà in campo per la sesta giornata di campionato. Pensate che nell’ultima stagione il campionato è stato vinto dal Brest che ha interrotto una striscia di successi nazionali del Bate Borisov che durava dalla stagione 2006. Per il momento il campionato lo guida il Vitebsk con 10 punti. Insomma una curiosa parentesi in mezzo ad una pandemia mondiale.

Risultati: Smolevichi-Din.Minsk 1-3, Neman-Energetik-BGU 3-0, Slavia Mozyr- FC Minsk 1-3, Gorodeja-Bate Borisov 25/04, Brest- Soligorsk 25/04, Slutsk-Belshina 26/04, Zhodino-Rukh Brest 26/04, ISLOCH Minsk-Vitebsk 26/04.

Classifica: