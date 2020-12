DPCM: tutte le restrizioni

Sembra ormai imminente L’ ultimo DPCM che annuncerà’ le figure del Governo da adottare nelle prossime festività’ Natalizia .

Di seguito lo schema secondo quanto annunciato dal Presidente Giuseppe Conte.

NUOVO DPCM DI NATALE 🎄

*21 – 23 DICEMBRE*

⛔ blocco mobilità infraregionale. deroghe per lavoro, salute, urgenza, ritorno alla residenza o domicilio.

✅ spostamenti consentiti alle seconde case, nella stessa Regione.

✅ negozi aperti, ristoranti aperti a pranzo e bar fino alle 18. Aperti parrucchieri e barbieri.

⛔ divieto di uscire dalle ore 22 alle ore 5

*24 – 27 DICEMBRE*

⛔ chiusi negozi, bar, ristoranti

✅ aperti con orari giorni festivi: alimentari, farmacie, tabacchi, edicole e librerie

⛔ *vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune.* deroghe solo per lavoro, salute, urgenza

⛔ *non si potrà uscire per andare a casa di parenti o amici* Niente pranzi e cene di Natale con parenti e amici: *ammessi nucleo convivente + massimo 2 genitori anziani*

✅ si potrà uscire per andare a Messa e uscire per attività sportiva e motoria o assistere chi non è autosufficiente.

*28 – 30 DICEMBRE*

✅ si titorna alle restrizioni del DPCM dal 4 dicembre al 15 gennaio

*31 DICEMBRE e 3 GENNAIO*

⛔ *lockdown totale. Divieto di uscire di casa* deroghe per lavoro, salute, urgenza.

✅ aperti solo alimentari, farmacie, tabacchi, edicole e librerie

👩‍✈️ chi verrà trovato a circolare per strada in questi quattro giorni, senza motivo, verrà sanzionato con una multa da 400 euro a 1000 euro.

*4 – 6 GENNAIO*

✅ si ritorna alle restrizioni del DPCM dal 4 dicembre al 15 gennaio

⛔ blocco mobilità infraregionale. deroghe per lavoro, salute, urgenza, ritorno alla residenza o domicilio.