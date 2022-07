Draghi stanco delle tensioni: «Ne ho le tasche piene»

“Ne ho le tasche piene” avrebbe confidato ieri Draghi al forzista Tajani, mentre lo avvisava che sulla riforma della Concorrenza, dopo le tensioni degli ultimi mesi, non avrebbe accettato una mancata liberalizzazione del mercato dei taxi. Il problema non sono solo i 5 Stelle: il presidente del Consiglio è stanco dei continui distinguo anche della Lega, che ha annunciato che d’ora in poi voterà solo i provvedimenti che condivide.

Se giovedì non arriverà la fiducia da parte dei pentastellati e nel frattempo non ci sarà alcun chiarimento o distensione tra Conte e Draghi, il rischio è che ci possa essere una sorta di “tana libera tutti”, con il Carroccio che si sentirebbe legittimato ad alzare l’asticella delle richieste e il Pd che verrebbe travolto dal trauma dell’alleato che non è più “responsabile”.

Per questo il presidente del Consiglio avrebbe detto a Tajani che non vuole che la situazione si trascini a lungo. In tal caso salirà lui stesso al Quirinale, forse anticipando addirittura l’uscita formale del Movimento 5 Stelle dalla maggioranza.