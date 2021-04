Draghi vuole far vaccinare tutti gli over 70 e poi riaprire

Con la recrudescenza della pandemia, con morti, contagi e terapie intensive in trend ascendente a oltre un anno dall’inizio della pandemia, la prospettiva di una riapertura sembra sempre più lontana. La campagna vaccinale, continuamente rallentata dai ritardi delle aziende farmaceutiche, prosegue a ritmo incostante.

Ma è proprio la percentuale dei vaccinati il valore da tenere in conto per il ritorno della zona gialla, bandita dal Governo Draghi per tutto il mese. Quanta parte della popolazione italiana dovrà essere immunizzata dal coronavirus perché ci si possa aspettare un parziale ripristino della normalità?

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, in coordinazione con il Ministero della Salute e la maggioranza, si è posto un obiettivo ben preciso ma ambizioso: vaccinare il 100% degli Over 70, poi permettere graduali riaperture. Ma sempre tenendo sotto osservazione i dati.

Obiettivo Draghi: vaccinare tutti gli Over 70, poi riaprire

Le prime attività a riaprire non saranno quelle produttive, ma della formazione scolastica e universitaria. Draghi, è questa la ricostruzione del Corriere della Sera, vuole che tutti gli studenti concludano l’anno tra i banchi e non davanti a un computer.

La seconda categoria nella scala delle priorità è quella delle partite IVA, per le quali saranno necessari ulteriori ristori.

Ma prima bisogna vaccinare, vaccinare, vaccinare. E il periodo immediatamente prossimo, sotto questo punto di vista, è il più difficile. Nei prossimi 10 giorni, infatti, alcune Regioni andranno incontro a carenze nelle scorte di dosi, con il Veneto, ad esempio, che ha già dovuto sospendere la vaccinazione degli anziani.

Quando saranno vaccinati tutti gli Over 70

Nonostante questo, il Commissario per l’emergenza Figliuolo conferma il target di 500mila vaccinazioni al giorno entro aprile, obiettivo che necessita di un’ampia disponibilità di dosi che, in questo momento, appare inverosimile nonostante l’arrivo del primo carico di Jansen

Buona parte di queste andranno ai restanti Over 80 ancora da vaccinare (circa 2 milioni), poi si procederà per il resto degli Over 70 anche con AstraZeneca. Ma alla vaccinazione di queste categorie si aggiunge anche quella di tutti i tipi di operatori sanitari e farmacisti, che con il nuovo decreto Covid vanno incontro a sanzioni in caso di rifiuto della somministrazione.