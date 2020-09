Dragoni. Camionista muore durante una sosta notturna.

Un camionista di 42 anni è stato trovato morto in un’area di servizio del casertano dopo essersi fermato molto probabilmente per una pausa.

La tragedia è avvenuta nell’area di servizio di Dragoni, sulla Strada Statale Telesina.

Stando a quanto emerso l’uomo si era coscienziosamente fermato per riposare qualche ora all’interno della cabina del suo camion prima di rimettersi in viaggio. Purtroppo però non si è più svegliato.

Ad accorgersi dei fatti è stato un collega camionista che subito ha chiamato i soccorsi.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il decesso è stato provocato da un’arresto cardiaco improvviso.