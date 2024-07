DRAMMA A TEANO: GIOVANE SCOMPARSO RITROVATO FERITO IN UN BURRONE

Teano – Un giovane, sparito da alcuni giorni e di cui si erano perse le tracce, è stato ritrovato all’interno di un burrone nella zona di Teano. In particolare, il corpo del ragazzo è stato individuato in zona Orta Cearso, dopo che si era allontanato da casa per ragioni ancora in corso di accertamento.

L’allarme era stato lanciato dai familiari quando il giovane non era rientrato, facendo temere il peggio. Le ricerche sono state tempestivamente avviate dalle forze dell’ordine, con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma sembra che il giovane possa essere caduto nel burrone accidentalmente. Il ragazzo è stato ritrovato con diverse ferite ed escoriazioni lungo il corpo, ma miracolosamente ancora vivo.

Dopo il ritrovamento, i soccorritori hanno immediatamente trasportato il giovane d’urgenza in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili.

Nel frattempo, le indagini sono in corso per ricostruire esattamente quanto accaduto. I Carabinieri stanno lavorando per chiarire le circostanze che hanno portato il giovane a trovarsi in quella zona e determinare se ci siano stati eventuali fattori esterni che hanno contribuito all’incidente.

La comunità di Teano è sotto shock per quanto accaduto, ma spera in una pronta guarigione del giovane e in una rapida conclusione delle indagini per fare luce su questa drammatica vicenda.