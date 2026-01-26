Dramma nella notte. Ci lascia Luigi, storico chef

Maddaloni(CE) – Improvvisa ed inattesa la tragedia che questa notte ha colpito la famiglia Della Ventura, ristoratori storici molto conosciuti non solo in città.

È venuto a mancare improvvisamente, all’età di 59 anni, Luigi Della Ventura, uno dei fratelli che gestiva il risotrante “Le due querce” , da oltre quarant’anni punto di riferimento nel settore della ristorazione. Una realtà solida, apprezzata non solo a Maddaloni ma anche oltre i confini cittadini, grazie alla serietà del lavoro e alla dedizione che hanno sempre contraddistinto questa compagine familiare.

Chef competente e apprezzato, Luigi era soprattutto una persona profondamente amata, capace di instaurare rapporti autentici con chiunque avesse modo di incontrarlo.

“Una serata come tante, in cui abbiamo lavorato come sempre fino a tardi. Lui ha cucinato per i nostri clienti. Intorno all’una abbiamo chiuso il ristorante e ci siamo salutati. Poco dopo è arrivata la telefonata che ci ha distrutto.” Ha raccontato il fratello Antonio.

Una famiglia molto unita, tutti i fratelli con le loro famiglie sempre insieme a condividere problemi e soddisfazioni nella gestione della loro attività. Un dolore immenso che non trova conforto.

La sua scomparsa improvvisa lascia un vuoto profondo nella moglie Caterina, nelle figlie Giovanna e Martina e in tutti i familiari, ai quali va il più sincero e affettuoso cordoglio della comunità.

L’ultimo saluto a Luigi ci sarà il 27 gennaio, alle ore 15.30, presso la Chiesa del Monte Carmelo, in via Ponte Carolino.