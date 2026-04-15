Dreamin’ di Fulvio Sacco in scena al Moliere

SABATO 18 E DOMENICA 19 APRILE 2026 CAIVANO

DREAMIN’ DI FULVIO SACCO ARRIVA A POZZUOLI NEL TEATRO SALA MOLIḔRE

Lo spettacolo sbarcherà successivamente al Fringe di Torino dal 19 al 24 maggio e presto sarà di nuovo a Napoli

Arriva ora a Pozzuoli, al Teatro Sala Molière in ArtGarage a Via Bognar 21, “Caivano Dreamin’ – se puoi sognarlo devi farlo” di Fulvio Sacco, con l’organizzazione di Nu’Tracks, all’interno del tour partito ufficialmente dalla Sicilia, a Noto, dopo le conferme ottenute da numerose anteprime di successo. Sabato 18 (ore 21.00) e domenica 19 aprile 2026 (ore 19.00) lo spettacolo, che porta in scena il sogno americano e l’improbabile genesi del Topolino più famoso del mondo, farà tappa nella sala diretta da Nando Paone, all’interno del cartellone 25/26 che va sotto il claim di “La versatile creazione di Dio”. L’autore esplora il tema delicato dei sogni che restano incompiuti, partendo dalla leggenda secondo la quale Topolino sia nato a Napoli.

Caivano Dreamin’, che gode del sostegno di IAC centro arti integrate – Matera e del supporto morale di tutti quelli che hanno dimenticato il proprio sogno, vedrà in scena gli attori Christian Giroso e Fulvio Sacco. Dopo “Cazzimma&Arraggia”, Fulvio Sacco continua a incuriosire con il nuovo spettacolo, nel segno di una scrittura sempre originale.

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«Caivano Dreamin’, vuole portare sul palco una domanda che spesso evitiamo di porci – racconta Fulvio Sacco – che fine hanno fatto i nostri sogni? Partiamo da una leggenda quasi assurda — quella di un Topolino nato a Napoli — per parlare di qualcosa di estremamente reale: il rischio di lasciare i propri sogni incompiuti. Tutto questo però va trattato con leggerezza, ironia e divertimento. Non vogliamo certo un dramma sulla sconfitta – tiene a sottolineare l’autore – ci interessa molto di più invece una commedia sull’umanità. Il desiderio è che lo spettatore esca dal teatro con la voglia di “fare” perché se riusciamo a far sì che qualcuno, tornato a casa, guardi di nuovo a un suo vecchio progetto con un sorriso e meno timore, allora avremo davvero onorato lo spirito di questa storia.

Sinossi

È il 25 settembre del 1926 e due improbabili della provincia di Napoli s’imbarcano per Ellis Island, New York. Quello che sanno, è che non hanno nulla se non la speranza, i sogni e delle bottiglie di anice con un topo in pantaloncini corti ritratto sopra. Quello che non sanno invece, è che quello scarabocchio nero, incredibilmente simile al Mickey Mouse che Walt Disney avrebbe creato di lì a poco, cambierà la storia di ogni bambino sulla terra. Al di là della veridicità di questa storia, ciò che davvero conta è il tema universale del sogno e del rapporto quotidiano che ognuno di noi ha con le proprie aspirazioni.

Coaching Armando Pirozzi

Scene Fabio Marroncelli

Costumi Nunzia Russo

Progetto sonoro Paky Di Maio

Assistente al Progetto Fabio Andreozzi.

Durata 50’ circa.