DROGA: arrestato un uomo dalla Polizia di Stato

Caserta. La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto un cittadino italiano ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, durante un’attività di pattugliamento nel centro urbano di Caserta, gli agenti delle Volanti hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo una coppia. Nel corso degli accertamenti, sono emerse alcune irregolarità amministrative, per le quali sono state elevate le relative contestazioni previste dal Codice della Strada.

L’atteggiamento visibilmente nervoso dell’uomo ha indotto gli operatori ad approfondire il controllo mediante perquisizione personale, all’esito della quale sono state rinvenute, all’interno del giubbino, diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo superiore ai 50 grammi. Gli ulteriori accertamenti eseguiti presso il domicilio hanno consentito di rinvenire altra sostanza della medesima tipologia, per un peso complessivo di circa 95 grammi.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato tratto in arresto. A seguito dell’udienza celebrata con rito direttissimo, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domicilDROGA: arrestato a Caserta un uomo dalla Polizia di Statoiari.