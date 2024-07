Droga e cellulari sequestrati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Santa Maria Capua Vetere.

Il Carcere di Santa Maria Capua Vetere, tristemente noto anche per i violenti scontri del 6 aprile 2020, e’ tornato a far notizia a seguito del ritrovamento di cellulari e droga all’interno del reparto di Alta sicurezza.

La polizia penitenziaria è stata lodata particolarmente, in una nota, dal Segretario regionale del sindacato di Polizia penitenziaria Ciro Auricchio: “Esprimiano grande soddisfazione per la professionalità degli agenti”.

Notiamo però come, nonostante l’inasprimento delle pene per questa fattispecie di reato, il fenomeno continui a persistere.