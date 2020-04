Droga in auto trovata durante controlli anti contagio. Arrestato a Torre Annunziata 50enne

TORRE ANNUNZIATA (NA) – Nella sua auto aveva eroina e metadone. Per questo motivo a Torre Annunziata (Napoli) i Carabinieri della locale sezione operativa e del nucleo radiomobile (N.O.R.M.) hanno arrestato, nella giornata di sabato 4 aprile 2020, Umberto Pesacane, 50 anni di Boscoreale già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante i controlli per il rispetto delle norme anti contagio, Pesacane è stato individuato in via del Principio a bordo di un’autovettura. L’uomo nascondeva 1,19 grammi di eroina e 2 flaconi di metadone da 100 ml e a casa – dove la perquisizione è stata estesa – è stata poi trovata una terza boccetta della stessa sostanza.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di udienza di convalida che si terrà telematicamente presso gli uffici della compagnia di Castellammare di Stabia, in collegamento con il Tribunale di Torre Annunziata.